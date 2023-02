di Isabella Cattoni

“Non lasciamoci prendere dall’euforia del ritorno all’advance booking: i clienti che viaggeranno sono sempre quelli”. Giuseppe Pagliara (nella foto), amministratore delegato del Gruppo Nicolaus, non perde la cautela anche in un momento in cui, oggettivamente, le prenotazioni sono decollate e i numeri si stanno riportando su valori simili a quelli del 2019.

“Il Gruppo Nicolaus ha impresso un’accelerata nello sviluppo del prodotto di gamma alta – spiega il manager – e con Cervinia abbiamo inaugurato una nuova fase di sviluppo che vedrà presto altre tappe. Il mercato ci sta dando ragione: è il target medio e medio-basso che continua a soffrire e in quest’ambito l’offerta di prodotto generalista è eccessiva, sicuramente superiore alla domanda. Da qui la necessità di optare per strutture di livello alto, qualificando sempre più l’offerta e ridefinendo il modello gestionale”.



Tutte attività già pensate e messe in atto da tempo in casa Valtur – Nicolaus: “Proseguiremo nel modello che prevede tre formule: proprietà, gestione rivolta sempre più verso strutture upscale e brand affiliation, con accordi di franchising o management. Il tutto con un’offerta al momento di circa 2mila 700 camere in totale”.



L’allungo del Gruppo Nicolaus sul prodotto upscale si basa su una sempre più precisa differenziazione di target: “Il brand Nicolaus è dedicato soprattutto alle famiglie, mentre i resort di Valtur abbracciano differenti esigenze, con la segmentazione fra le due linee di prodotto Escape e Lifestyle”.



E Turchese? “Questo marchio continuerà a fare la sua parte, anche se al momento non sono previsti investimenti specifici”, che verranno invece concentrati su nuove strutture sull’esempio di Cervinia. “In programma una nuova apertura nei prossimi 12 mesi e di sicuro ci sarà più montagna – precisa Pagliara –. Avremo poi tre nuovi resort Valtur nei prossimi 24 mesi e forse qualche novità in Puglia”.



La vision resta la medesima anche sull’estero: “Dopo Zanzibar, Mauritius, Djerba, continueremo lo sviluppo sul mar Rosso, con una nuova struttura programmata da luglio. Stiamo anche guardando in direzione delle Maldive, ma senza fretta, in attesa di trovare una struttura in linea con la filosofia dei Valtur Escape”.



Diverso il discorso per Raro, il brand generalista upscale di casa Nicolaus: “Amplieremo la gamma di prodotto e metteremo a punto iniziative di marketing per rilanciarlo”.

Tutti questi progetti si inquadrano in una stagione partita molto bene: “Partiamo da un volume d’affari totale pari a 135 milioni di euro. Al momento, il 2023 sul 2022 a pari periodo registra una crescita del 25% e un positivo ritorno alla marginalità”.