di Isabella Cattoni

Di poche parole, schivo e misurato anche nel momento in cui il nuovo socio di maggioranza vuole rilanciare un marchio nato nel lontano 1860. Michele Cerruti (nella foto) arriva all’appuntamento milanese per la presentazione delle novità di Gastaldi Holidays dopo il passaggio della maggioranza in casa Baja Hotels Travel Management in punta di piedi, dimostrando un riserbo quasi d’altri tempi.

Prende il microfono solo per dire poche parole, salutando con favore l’evoluzione di un brand che continuerà ad avere nei viaggi verso gli Stati Uniti il suo core business.

“La partnership con Baja Hotels Travel Management permetterà al marchio Gastaldi di svilupparsi ulteriormente nel tour operating, mentre Gastaldi Holding continuerà a concentrarsi su tutte le altre attività del Gruppo” spiega con una punta di nostalgia a margine della presentazione.



Un atteggiamento schivo, che allontana dai riflettori il Gruppo di cui è ceo: una holding che rappresenta comunque un’importante realtà nel panorama industriale italiano, con attività che abbracciano anche quelle nel comparto marittimo-portuale-logistico, nel settore incentive e congressi, nell’incoming e nella gestione del patrimonio immobiliare.