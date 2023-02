Royal Caribbean: al via la seconda nave di classe Icon

Royal Caribbean International ha festeggiato il primo taglio dell'acciaio per la seconda nave di classe Icon. Per celebrare la prossima nave della serie che offrirà esperienze di vacanza con particolare riferimento al target famiglie, si è infatti tenuta la cerimonia del taglio dell'acciaio presso il cantiere navale Meyer Turku di Turku, in Finlandia.

La nave, di cui sarà rivelato presto il nome, salperà nel 2025, dopo il debutto di Icon of the Seas previsto per gennaio 2024.

I team di Royal Caribbean e Meyer Turku impegnati nella costruzione della seconda nave di classe Icon erano presenti alla cerimonia: questa importante pietra miliare rappresenta l'inizio ufficiale della produzione e dà il via a una serie di momenti chiave nell’iter di progettazione e costruzione che durerà mesi, coinvolgendo migliaia di innovatori nel campo del design, dell'ingegneria navale e dell'architettura.