Orizzonti, Parisi: “Ecco i vantaggi della nostra piattaforma per le adv”

Orizzonti compie 50 anni. Tanta la strada percorsa da quello che era uno dei marchi storici del tour operating nostrano, da sempre votato allo sviluppo tecnologico a sostegno del trade. E le ultime novità viaggiano ancora una volta in direzione del miglioramento e potenziamento della piattaforma creata tre anni fa per la realizzazione di pacchetti dinamici in tempo reale, “dal semplice volo più soggiorno, alle attività da svolgere sul posto (siamo partner di Civitatis e Viator), fino a viaggi più complessi, come ad esempio in Grecia, facendo tappa in più isole prenotando anche gli aliscafi da un'isola all'altra” spiega Alfredo Parisi (nella foto con Francesca Parisi), alla guida dell’operatore insieme alla figlia Francesca.

Fra i punti di forza del sistema, che ha all’attivo attualmente circa 500 agenzie ma che ha ambizioni ben più elevate, il fatto di proporre “un’offerta di fornitori attentamente selezionati, prezzi lordi con una commissione netta del 10%, con la possibilità per le adv di aggiungere una fee a discrezione dell' agenzia. Secondo una stima media, questo equivale a un altro 6%, portando a un guadagno complessivo del 16%”. Inoltre, il sistema permette alle agenzie di creare rapidamente proposte di viaggio che possono diffondere con facilità alla propria clientela via mail, assumendo cosi un ruolo proattivo.



Orizzonti non trascura però il lato umano e l’assistenza rappresenta uno dei punti forti, con un team capitanato da Francesca Parisi pronto a intervenire in ogni momento per risolvere eventuali problemi segnalati dalle agenzie. “Proprio questo servizio, disponibile 24 ore al giorno sette giorni su sette, rappresenta un importante valore aggiunto, così come il fatto di generare un tasso di fidelizzazione molto elevato presso le agenzie” aggiunge Parisi.



I risultati stanno premiando la strategia di Orizzonti: “Riceviamo una richiesta di circa 600-700 preventivi al giorno, dei quali circa 30-40 si convertono poi in effettive prenotazioni”.



Alle agenzie che aderiscono al progetto non viene chiesta alcuna fee, al contrario, “al momento della registrazione sul nostro portale accreditiamo una cifra di partenza ‘virtuale’ in modo tale che l’adv possa concretamente cominciare a lavorare con noi”. In più, ai nuovi iscritti viene dedicato un webinar personalizzato per imparare a utilizzare al meglio la piattaforma.



Isabella Cattoni