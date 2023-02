Msc apre le vendite per la World Cruise 2025: ecco le tappe del viaggio

Da oggi Msc Crociere apre le vendite per la World Cruise 2025, il viaggio di 116 notti di Msc Magnifica intorno al globo, con tappe in 50 destinazioni di 21 Paesi e sette overnight.

La nave salperà da Genova il 5 gennaio 2025, con possibilità di imbarco da Civitavecchia il giorno prima. Prime tappe della navigazione Francia e Spagna prima di raggiungere Casablanca, in Marocco. Dopo aver attraversato l’Atlantico, dieci giorni saranno dedicati alla scoperta del Sud America, con overnight a Rio de Janeiro, in Brasile, a Buenos Aires, in Argentina, e a Valparaiso, in Cile, oltre a una visita alle Isole Falkland e al punto più meridionale del continente, Ushuaia.



Le isole tropicali

Msc Magnifica attraverserà poi l'Oceano Pacifico meridionale navigando per quasi due settimane tra le isole tropicali: la famosa Isola di Pasqua (Cile), Moorea (Polinesia francese) e Aitutaki e Rarotonga nelle Isole Cook.



Novità Australia e Nuova Zelanda

Novità dell’edizione 2025 sarà la scoperta di Australia e Nuova Zelanda, con 19 giorni di navigazione solo nel Nuovissimo Continente.



In Asia la nave farà prima scalo a Benoa, a Bali, in Indonesia. Dopo un overnight salperà verso Singapore e, per completare l'itinerario asiatico, gli ospiti visiteranno Port Klang e Penang in Malesia, seguiti da Phuket in Thailandia. Sarà poi la volta dello Sri Lanka con tappa a Colombo, e poi ancora Aqaba, in Giordania.



Da Sharm a Genova

Successivamente la nave farà tappa a Sharm el Sheikh sul Mar Rosso e nei siti antichi di Luxor, per poi passare attraverso il Canale di Suez e giungere ad Alessandria, da dove sarà possibile visitare Il Cairo e le Piramidi di Giza. Per concludere questo itinerario Msc Magnifica salperà di nuovo verso l'Europa, facendo tappa in quattro città italiane e concludendo il viaggio a Genova.



Per tutti i passeggeri della World Cruises nel prezzo di prenotazione sono inclusi un pacchetto di cene e bevande e 15 escursioni a terra, oltre al 30% di sconto sul servizio di lavanderia. I soci del Msc Voyager Club di livello classic e superiori beneficeranno di uno sconto del 5% sul prezzo di prenotazione. I punti guadagnati con la World Cruise saranno triplicati e aggiunti al loro conto prima dell'inizio del viaggio, garantendo immediatamente privilegi ed extra.