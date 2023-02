Princess Cruises: più contenuti nei pacchetti Plus e Premier

Princess Cruises arricchisce di servizi i pacchetti all-inclusive Princess Plus e Princess Premier con una serie di nuove opzioni.

Fra le nuove integrazioni, lezione di Pure Barre, Yoga Six e Stretch Lab comprese nei pacchetti, oltre a lezioni di Club Pilates, Cycle Bar e Stride, oltre a una nuova selezione di dessert per i pacchetti Plus.

"L'aggiunta di più contenuti ai nostri pacchetti Princess Plus e Princess Premier non solo garantisce un’eccezionale esperienza a bordo, ma arricchisce ulteriormente il valore con il massimo delle opzioni incluse in una vacanza Princess" dice John Padgett, presidente di Princess Cruises.



Per quanto riguarda i pacchetti Premier, con le nuove opzioni si può disporre di un pacchetto bevande Premier, un piano wifi per quattro dispositivi, le mance al personale di bordo, due cene nei ristoranti di specialità, un pacchetto fotografico, dessert premium illimitati, frullati e succhi illimitati, lezioni di fitness, posti riservati al Princess Theatre ed un accessorio per il Medallion in omaggio.



“Le due nuove opzioni Princess Plus e Princess Premier sono già prenotabili per tutte le crociere Princess in partenza dal 20 febbraio” ricorda Gioco Viaggi, agente di vendita Princess per l’Italia.