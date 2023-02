World Explorer alle Maldive, sette alberghi a marchio Constance

L’Oceano Indiano di World Explorer porta la firma di Constance Hotels & Resorts. Sono infatti sette i pacchetti in strutture alberghiere del gruppo proposti dal tour operator con sconti fino al 35%.

Un ampio ventaglio di possibilità che rappresenta la riconferma di un rapporto consolidato, come spiega il presidente di World Explorer Alessandro Simonetti: “Le strutture Constance Hotels & Resorts sono nella nostra vetrina da tempo - sottolinea -. Si tratta di una collaborazione che ha dato molto a entrambe le nostre realtà".



L'anno del rilancio

"Il 2023 - continua - sarà l’anno del definitivo rilancio anche per il long haul travel e per questo abbiamo deciso di sostenere questa campagna promozionale volta a favorire le agenzie che vorranno avvicinarsi al mondo di World Explorer e di Constance”.



L’offerta si rivolge a target trasversali di clientela. Tra i sette hotel e resort proposti da World Explorer ci sono, infatti, esclusive strutture di lusso alle Maldive ideali per pacchetti luna di miele come Constance Halaveli e Constance Moofushi, ma anche altre come Constance Belle Mare Plage a Mauritius e Constance Ephelia alle Seychelles, più alla portata delle coppie giovani e delle famiglie.