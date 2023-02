di Isabella Cattoni

Il prezzo dinamico è “democratico”, in quando alleato di chi ha meno capacità di spesa. A sostenerlo è Pier Ezhaya (nella foto), direttore generale tour operating del Gruppo Alpitour. “Abbiamo applicato il prezzo dinamico fin dal 2014, anticipando un trend che oggi riguarda praticamente tutti. Si tratta di un sistema che tiene in considerazione l’andamento della domanda e rimodula di conseguenza l’offerta”.

Il prezzo fa la domanda

Certo, ammette il manager, “il rischio che la curva non sia sempre ascendente c’è, ma con opportuni interventi di efficientamento questo problema si riduce al minimo, con innegabili vantaggi anche per chi deve fare i conti con un budget contenuto”.



E comunque, “il valore giusto della vacanza è quanto il cliente è disposto a spendere; il prezzo lo fa la domanda di mercato”.