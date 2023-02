Un gennaio che ha oltrepassato le più rosee aspettative, con numeri spesso superiori a quelli registrati a pari periodo nel 2019. Ma un mondo che riparte ancora ‘a macchia di leopardo’, con destinazioni già vicine al tutto esaurito e mete che faticano a riprendersi. Dopo un 2022 che ha suggellato la svolta, con il ritorno del lungo raggio, il mondo nel 2023 sta riprendendo il suo posto nei piani dei viaggiatori italiani, con un positivo ritorno alle prenotazioni anticipate e tanta, tantissima voglia di viaggiare malgrado rincaro dei prezzi, guerra e inflazione.

Innegabile l’ottimismo che si respira in casa dei tour operator specializzati sul lungo raggio, che tirano finalmente il fiato. Ma che si trovano a dover fare i conti anche con alcuni effetti ben evidenti nel dopo-pandemia.



Oltre le aspettative

“Le prenotazioni sono addirittura più avanti di quanto non fossero nel periodo pre pandemico - conferma il direttore commerciale di Quality Group, Marco Peci. Tuttavia è ancora troppo presto per fare una valutazione compiuta”. Cautela quindi che invita a non abbassare la guardia, anche se Peci ammette che Quality sta ottenendo “ottimi riscontri da Medioriente, Egitto, Marocco, Nord Europa, Africa australe e Messico. Ma in realtà un po’ tutta la programmazione invernale ha raggiunto un livello di vendite che non ci aspettavamo”.



Alla mancanza, almeno al momento, di destinazioni importanti come Iran, Cina e Perù, il Gruppo Kel 12 risponde con la brillante performance di Egitto, Giordania e Algeria sul medio raggio e di India e Argentina sul lungo. “Stiamo registrando un gennaio sopra le attese, con il grande ritorno delle richieste di viaggi ‘insoliti’, concentrati su trekking o spedizioni nel mondo - conferma l’a.d. Gianluca Rubino -. Anche l’Arabia Saudita, sulla quale siamo leader con 200 passeggeri trasportati nel 2022, si sta muovendo bene”. (continua sulla digital edition)