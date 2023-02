Mete top dell’inverno, le previsioni di Jelinic e le novità a 5 stelle sul prossimo TTG Magazine

Il mondo dei viaggi ha ripreso a correre. Nell’inchiesta pubblicata sul prossimo numero di TTG Magazine i manager intervistati segnalano che la voglia di viaggiare verso le destinazioni a medio e lungo raggio è tornata e vince qualsiasi difficoltà legata a prezzi in salita, collegamenti aerei insufficienti e disponibilità alberghiera ancora limitata.

A crescere non è solo l’Egitto, destinazione tornata in vetta alle preferenze degli italiani anche nel segmento culturale con le crociere sul Nilo, ma l’intera Africa. Ottima anche la performance del Giappone, mentre ci sono alcune mete come la Thailandia che stentano a riprendersi.



Sempre sul numero del 13 febbraio, l’amministratore delegato di Enit Ivana Jelinic traccia per TTG un primo bilancio delle prossime sfide che attendono l’Ente.



E ancora, in primo piano le prossime aperture in tutta Italia nel campo dell’hotellerie a 5 stelle e uno sguardo agli ultimi trend del mercato del lavoro nel settore turistico.



Questi temi e molto altro troveranno spazio su TTG Magazine del 13 febbraio, in distribuzione e online sulla digital edition.