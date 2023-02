Ada Tour apre alla programmazione su tutta la Penisola

Ada Tour diventa grande. Il 2023 sembra essere l’anno della svolta per l’operatore specializzato in tour incoming di Puglia e Basilicata, che vede nei numeri la ripresa e fa il salto di qualità: l’apertura al mercato estero e l’ampliamento della programmazione su tutta Italia.

“Il 2022 è stato un anno ancora complesso – racconta il chief operating officer Marcello Benevento -. I mesi iniziali erano ancora fermi a causa della pandemia, ma sul finire dell’anno, a causa di un certo ‘terrorismo’ informativo sul caro bollette e sugli aumenti dei costi, abbiamo registrato delle cancellazioni. Il 2023 invece si è davvero aperto bene: ad oggi abbiamo già raggiunto 1/3 delle pratiche di tutto l’anno precedente”.



Sulla scia dei buoni numeri, la programmazione di Ada Tour si amplia: “Stiamo lavorando con prodotto su tutta Italia, soprattutto per il mercato estero di fascia alta, ma abbiamo anche lanciato dei tour verticali su Puglia e Basilicata con prodotti tematici come il golf, il food & wine, il design e l’industrial tour”.



Inoltre, Ada ha potenziato le sue proposte di experience con giornate nelle masserie o alla scoperta dello street food nella cornice di Matera, e ha sviluppato tour a date fisse di Puglia e Basilicata per la fascia di turisti dai 30 ai 40 anni proponendo un mix di vacanza attiva, cultura e food & wine.



“Stiamo guardando anche al Mice e agli eventi con la proposta di ritiri aziendali che coniughino lavoro e esperienze sul territorio” conclude Benevento.