Sostenibilità, lusso, nuovi servizi: il futuro delle crociere è cominciato

"Tradizionale 'cassaforte' che ha aiutato gli agenti di viaggi a superare i momenti più critici della pandemia e proposta-rifugio quando l'offerta a scaffale era scarsa, le crociere continuano a svolgere un ruolo trainante nell'industria dei viaggi. E a dirlo sono i rappresentanti di alcune delle principali compagnie attive sul nostro mercato, che stanno registrando un'impennata di prenotazioni e il tanto atteso ritorno all'advance booking. In effetti, quello delle crociere è un settore che anticipa le dinamiche del mercato turistico, evidenziando da tempo alcuni macro-temi come quelli dell'attenzione alla sostenibilità e della spinta al lusso oggi evidenti in tutto il comparto. E il 2023 potrebbe essere l'anno del ritorno, o addirittura del superamento, dei numeri del 2019, con il recupero della marginalità...". (Prosegue sulla Digital edition di TTG Magazine)