di Alberto Caspani

Cerimonia della Moneta per Explora II a Sestri Ponente l'8 febbraio, battesimo per Explora I a Civitavecchia l’8 luglio. Avanza a ritmo serrato l’allestimento delle sei navi Explora Journeys, ordine dal valore complessivo di 3,5 miliardi di euro (e ricaduta economica in Italia di oltre 15 miliardi) per il nuovo brand lusso della Divisione Crociere del Gruppo Msc.

“I due stampi d’oro riposti nel primo troncone arrivato a Genova da Castellammare di Stabia - ha dichiarato l’executive chairman Pierfrancesco Vago - non sono solo un rito benaugurante, ma la conferma del successo di una partnership con Fincantieri e il capoluogo ligure che intende rappresentare l’eccellenza italiana nel mondo. Non dimentichiamo che la città, nell’agosto 2020, ha dato il via alla ripresa mondiale del mercato crocieristico con Msc Grandiosa, è il porto da cui movimentiamo più passeggeri al mondo, ma anche il cantiere che negli anni ’30 diede i natali a quel transatlatico Rex capace di vincere il Nastro Azzurro e fare del Made in Genoa un vanto del quale, oggi, si fregia pure Explora II: investimento da 500 milioni di euro con oltre 2 miliardi di ricaduta economica sul territorio, grazie al coinvolgimento di 600 aziende e 2.500 lavoratori in cantiere, per un totale di 7 milioni di ore/uomo”.



La nave effettuerà la prima crociera dall’agosto 2024 all’aprile 2025, muovendo dal Mediterraneo verso Medioriente, India e Africa. Debutto invece per Explora I il 17 luglio da Southampton verso il Nord Europa.