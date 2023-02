Il turismo torna a dare luce al Nord Africa. Lo rivela uno studio effettuato dal Wttc in partnership con Oxford Economics che ha preso in analisi Il Cairo, Marrakech e Tunisi rilevando l'incidenza del settore travel sul Pil.

Ciò che è emerso è come in queste destinazioni ritenute 'top' per l'area geografica in questione, l'economia si sia fortemente ripresa e in particolare come il comparto turistico stia tornando ai livelli pre-pandemia. Un dato che trova conferma sia nel numero di posti di lavoro nell’industry di riferimento, sia nella spesa dei visitatori.



Il contributo al Pil

Nel 2019, il settore Travel & Tourism contribuiva all'economia de Il Cairo per 5,6 miliardi di dollari, a Marrakech superava il miliardo di dollari e per Tunisi si andava oltre 1,2 miliardi di dollari. Dopo la chiusura dei confini a causa del Covid e la successiva rimozione delle restrizioni in capo ai turisti internazionali, la rinascita è stata netta. Come riporta traveldailynews.com, nel 2022 il Cairo ha registrato delle cifre di poco inferiori a quelle del 2019 (-28%), idem per Tunisi (-29%) e Marrakech (-17%). Secondo le previsioni per il prossimo decennio, il report stima una crescita del turismo per tutte e tre le città di oltre 7,4 miliardi di dollari, determinando un valore complessivo di 13,3 miliardi di dollari.



Egitto da record

La cavalcata del Nord Africa interessa anche gli operatori nostrani; basti ricordare la scommessa di Boscolo, che punta sul Marocco con la nuova monografia diffusa proprio in questi giorni. L’entusiasmo è condiviso non solo da chi opera sull’Egitto balneare, che sta registrando volumi sorprendenti, ma anche da chi si muove sul segmento culturale, con le crociere sul Nilo che si stanno ritagliano un ruolo da protagoniste. “La navigazione sul Nilo è ripartita alla grande” conferma Corinne Clementi, a.d. de I Grandi Viaggi. “Stiamo registrando grande interesse per l’Egitto” conferma anche l’amministratore delegato di Kel 12, Gianluca Rubino, che vede proprio in questa destinazione una delle mete portanti dell’inverno. L’euforia è condivisa dal direttore commerciale di Veratour, Massimo Broccoli, che sottolinea oltre all’exploit del Mar Rosso anche il progressivo recupero della Tunisia.



La scommessa Marocco

Chi riconferma poi la ripresa di interesse sul Marocco è Alessandro Simonetti, titolare di African Explorer, che segnala il grande ritorno di tutta l’Africa. Sempre di Marocco parla anche Elena Valdata, titolare e general manager di Shiruq, con la ripartenza dei viaggi tailor made. Infine, Egitto e Marocco regine del medio raggio nell’inverno di Quality Group, come ha spiegato a TTG Italia il direttore commerciale Marco Peci.



