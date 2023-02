World Explorer investe in nuove risorse commerciali

Con mezzo secolo di esperienza alle spalle, c’è ancora voglia in World Explorer di viaggiare e di far viaggiare ogni anno sempre più italiani in modo alternativo, nuovo e professionale.

L’expertise del gruppo è coadiuvata ogni anno da un team di sales in costante crescita che garantisce una visibilità e una diffusione capillare del prodotto dell’operatore nelle agenzie di tutta Italia.

A Maurizio Li Cauli, da sette anni promotore commerciale World Explorer per Liguria, Piemonte, e Valle d’Aosta, si aggiungeranno nel 2023 tre new entry: Annalisa Cianfanelli per Umbria, Lazio e Abruzzo; Gianni Gavarini per Emilia-Romagna e Toscana; Stefano Galimberti per Lombardia.



“Ci affidiamo a tre professionisti di grande esperienza e reputazione nel settore, che porteranno al brand nuovi mercati e nuove possibilità di espansione in Italia – spiega Alessandro Simonetti, presidente del gruppo World Explorer -. Per noi è di fondamentale importanza che la nostra proposta possa godere di una vetrina sotto gli occhi di ogni città d’Italia. Per questo siamo sempre pronti a investire in nuove risorse di talento ed esperienza, che sappiano raccontare al meglio il nostro lavoro alle agenzie, fornendo supporto e assistenza ove necessario”.



Se dal lato commerciale si investe in nuove risorse, le novità non mancano nemmeno dal punto di vista della programmazione: destinazioni storiche African Explorer come Tanzania, Namibia, Kenya e Sudafrica godranno nel 2023 di una nuova luce con tour aggiornati. Tanzania Best – dai parchi del nord al Selous, Sudafrica Smart e Namibia Explorer sono solo alcune delle novità già presenti sul sito africanexplorer.com, dove c’è sempre più scelta per esplorare l’Africa.



“Abbiamo chiuso molto bene il 2022, con un boom di prenotazioni anticipate per l’Africa e in generale per il long haul. Gli italiani hanno finalmente la possibilità di tornare a viaggiare in Africa e l’entusiasmo è palpabile. C’è chi ha dovuto rimandare troppo a lungo il proprio viaggio dei sogni, ma c’è anche chi, pur essendoci già stato, non vede l’ora di tornare in Africa. L’obiettivo è intercettare proprio la voglia d’Africa di tutti, con una proposta eterogenea e ampia, che permetta a ognuno di trovare la propria Africa”.