Costa e il nuovo programma di fedeltà che premia tutti gli agenti

“La nostra compagnia sta accelerando la ripresa in corso; dopo quattro anni abbiamo di nuovo a bordo i nostri agenti e questa è un’occasione davvero importante per il mercato”. Così Roberto Alberti, svp & chief commercial officer di Costa Crociere ha accolto gli agenti a bordo di Costa Smeralda e a margine della 27ª edizione di Protagonisti del Mare.

Alberti insieme a Carlo Schiavon, country manager Italia e al direttore commerciale Riccardo Fantoni (nella foto) ha sottolineato l’importanza delle agenzie in quello che è un momento di forte visibilità per il brand Costa, tra i principali sponsor del Festival di Sanremo.



“La nostra forza vendite si è rivelata straordinaria perché ha creato diverse occasioni di socialità a partire dal roadshow di quest’autunno, e si è occupata del potenziamento del digital con la piattaforma Red Hab e di lanciare altri strumenti come C-Value Servizi e il nuovissimo programma loyalty C-Premia”.



Il direttore commerciale Fantoni ha spiegato poi l’importanza del nuovo programma di fedeltà che mira a premiare la singola vendita, in quanto “non vuole rivolgersi solo ai titolari di agenzia, ma a tutti gli adv”.