World Explorer alla scoperta del Giappone più autentico

World Explorer inaugura la riapertura del Giappone con un tour dedicato a chi cerca quella bellezza più intima e segreta che si nasconde tra vicoli, colori, templi e riti.



Il viaggio si articola in tredici giorni alla scoperta del Giappone più tradizionale, da attraversare in treno grazie al Japan Rail Pass incluso nel prezzo. In primavera, poi, si aggiungono i ciliegi in fiore, che con World Explorer si seguiranno spostandosi secondo le date del calendario della fioritura. In tutte le città attraversate dal tour si alterneranno attività di gruppo a giornate libere.

Il viaggio parte da Tokyo e fa poi tappa a Kyoto, proseguendo quindi per Kanazawa, città inserita nel 2009 nella lista delle città dell’artigianato e delle arti popolari dall’Unesco. Kanazawa è anche famosa per il parco Kenroku-en, uno dei giardini più belli del Giappone-

A Takayama, la capitale del sakè, si dormirà in un autentico ryokan, la casa tradizionale giapponese.

Prima di rientrare a Tokyo, c’è la possibilità di una breve sosta a Nagoya, dove provare l’anguilla unagi, il piatto che ha reso famosa la città nel mondo. Dopo un’ultima mattina nella capitale, il treno porterà all’aeroporto di Osaka, da cui si raggiungerà Singapore per una visita alla Città del Leone.