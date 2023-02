Anek Lines spinge sulle prenotazioni anticipate

Anek Lines si prepara ad affrontare la stagione 2023 con orari di partenza frequenti, servizi di linea affidabili e pacchetti su misura a prezzi vantaggiosi. In particolare, la compagnia intende spingere sull’advance booking con una serie di iniziative dedicate.

Ad esempio, chi prenoterà fino al 28 febbraio un viaggio fino alla fine del 2023 potrà beneficiare dello sconto del 20% sulla tariffa. Il ‘Prenota prima’ può essere combinato con altre offerte, come sconti per famiglie, gruppi di amici, senior, giovani. L’offerta consente ai viaggiatori anche la possibilità di effettuare modifiche o annullamenti della prenotazione fino alla fine di febbraio senza penali di annullamento.



Dal punto di vista delle rotte, i collegamenti da Venezia, Ancona o Bari verso i porti greci di Corfù, Igoumenitsa e Patrasso sono flessibili tra loro. Altre 12 destinazioni in Grecia come Creta, Karpathos, Santorini, Kassos e Rodi possono essere raggiunte facilmente sfruttando comodi collegamenti. Le linee Italia-Grecia e Pireo-Creta sono operate in joint service con Superfast Ferries e Blue Star Ferries.



Per quanti desiderino viaggiare in camper o roulotte, il campeggio a bordo è possibile su Olympic Champion e Hellenic Spirit dal 1 aprile al 31 ottobre, con la possibilità di usufruire di tutti i servizi della nave come ristoranti, negozi, bar, docce, servizi igienici e alimentazione elettrica a 220 volt. E’ inoltre previsto uno sconto del 25% per i veicoli appartenenti a soci di specifiche associazioni automobilistiche e di campeggiatori. Questo sconto si applica solo al prezzo del veicolo e può essere combinato con gli sconti senior, giovani e bambini se presenti.



Infine, il nuovo catalogo Anek Lines Italia-Grecia 2023 è disponibile online sul sito della compagnia.