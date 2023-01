Con Mappamondo in Bahrain a marzo per la Formula 1

Una proposta studiata apposta per gli appassionati di Formula 1 che vogliano assistere alla gara di partenza, programmata in Bahrain il 5 marzo. A idearla Mappamondo, che ha studiato un pacchetto dal 2 al 6 marzo che include i trasferimenti ogni giorno dall’hotel prescelto al circuito e il biglietto in “Tribuna University Grandstand” per assistere sia alla gara del 5 marzo, sia alle prove e alle qualifiche nei due giorni precedenti.

I voli di linea sono con Turkish Airlines via Istanbul con partenze da Milano, Venezia, Bologna, Roma, Napoli e Bari e il pacchetto include quattro notti in camera doppia con prima colazione buffet e trasferimenti da e per l’aeroporto a Manama. Il cliente ha la possibilità di scegliere tra differenti strutture e la proposta fa parte della linea di prodotto Save Money-Go Safe, la formula che prevede l’abolizione delle quote di gestione prenotazione.



Mappamondo garantisce inoltre sempre il rimborso integrale per cancellazioni fino a 72 ore dalla partenza, in caso di forza maggiore dovuta a norme di restrittività in Italia, chiusura delle frontiere o degli aeroporti del Paese di destinazione.