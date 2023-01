di Isabella Cattoni

L’entusiasmo è palpabile e l’ottimismo anche, nella consapevolezza di essere riusciti finalmente a voltare pagina in modo stabile. Corinne Clementi (nella foto), amministratore delegato de I Grandi Viaggi, non fa mistero dei lunghi mesi difficili lasciati alle spalle, ma sottolinea come il 2022 abbia rappresentato davvero lo spartiacque fra il ‘prima’ e il ‘dopo’ Covid.

“Da settembre a dicembre abbiamo registrato un volume importante di richieste, che seguivano a un’estate comunque soddisfacente. E anche gennaio, dal rientro dalle vacanze, sta registrando un’impennata di prenotazioni. Sta ripartendo praticamente tutto, anche se le soddisfazioni maggiori le stiamo al momento raccogliendo ad esempio da Thailandia e Maldive, ma anche dall’Africa, compresa la sua parte equatoriale”.



C’è tanta voglia di viaggiare e di programmare una vacanza, malgrado i fornitori abbiano applicato “rincari medi del 30 per cento sui servizi. Ma la gente ha voltato davvero pagina, ha voglia di partire, di spostarsi e di pianificare un viaggio, anche e finalmente a lungo raggio”.



Per questo Clementi sottolinea come, accanto al consolidato team America, il Gruppo abbia messo in campo una nuova squadra, sia per l’Oriente sia per l’Africa. “Ripartiamo con grande slancio e con una nuova squadra di grande esperienza e professionalità. Abbiamo deciso di procedere nel solco della continuità, mantenendo intatta la nostra identità e concentrandoci sull’elevato livello del servizio garantito ai clienti. Continuiamo a lavorare in sinergia con le agenzie di viaggi, sicuri che questa scelta di collaborazione rimarrà vincente anche in un futuro dove la multicanalità va comunque vista non come una minaccia ma come un prezioso alleato da sfruttare per aprirsi a nuovi target”.