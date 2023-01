Massa, Msc: “Vogliamo crescere nel mercato incentive”

“Il Mice sta acquistando sempre più importanza per il mercato italiano e per Msc Crociere, che ha tutti i requisiti per diventare leader anche in questo settore”. Così Leonardo Massa (nella foto), managing director di Msc Crociere, ha alzato il velo sulle ambizioni della compagnia nel segmento meeting and incentive, intervenendo a ‘Events for future’, la due giorni di networking dedicata al Mice, in corso a Roma.

“Nel turismo d’affari - ha continuato -, così come in quello di svago, si cercano non solo comfort, qualità e innovazione, ma anche divertimento e intrattenimento e noi siamo in grado di soddisfare ogni tipo di esigenza”.



Parallemente, continua limpegno sul leisure con “tante novità, dal Giappone a New York. Oltre alla scelta variegata di itinerari c’è anche la possibilità di scegliere tra ben 21 navi a cui presto si aggiungerà anche Msc Euribia, seconda nave alimentata a Gnl, che segnerà un altro passo in avanti verso l’obiettivo di raggiungere zero emissioni entro il 2050”. P. T.