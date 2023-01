L’Algeria di Shiruq tra archeologia e natura

Shiruq scommette sull’Algeria. Il tour operator lancia una gamma di itinerari alla scoperta del patrimonio archeologico, culturale, artistico e naturalistico della perla del Nord Africa.



L’offerta include tre proposte di viaggio e numerose partenze di gruppo con tour leader professionista.

Gli itinerari archeologici conducono i viaggiatori alla scoperta delle rovine romane del Nord e della triade patrimonio Unesco composta da Djemila, Timgad e Tipasa.



Per chi preferisce la natura, gli itinerari mostrano la varietà del Sud-Est al confine con la Libia, attraversando il deserto del Sahara per poi scoprire le rocce sui cui sono visibili le pitture rupestri degli antenati.



Non manca poi un tour ad Algeri, La Bianca, con la sua architettura inconfondibile e il fascino decadente della casbah.