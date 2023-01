"In casa Shiruq proseguono e si moltiplicano gli investimenti. "Puntiamo a intensificare la nostra presenza commerciale su territorio nazionale, spingendoci a poco a poco verso Centro e Sud Italia, con iniziative di formazione dedicate al trade" spiega Elena Valdata (nella foto), fondatrice e general manager.

Unitamente agli investimenti economici, "ci sono quelli in termini di tempo e cura. Può sembrare banale, ma non lo è. La nostra presenza al fianco delle adv non si articola solo in momenti formativi e in consulenze. Nell'ottica di un supporto costante e concreto, dotiamo gli agenti di molteplici contenuti - testuali e fotografici - volti a supportarli nella promozione dei viaggi attraverso i loro canali digitali e non solo...". (Continua sulla Digital edition di TTG Magazine)