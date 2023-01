"Una ripresa che sembra essere salda. Gigi Torre, presidente di Gioco Viaggi, ammette di non avere la sfera di cristallo per poter fare previsioni, ma "le premesse per il 2023 sono positive. Da quando siamo ripartiti, nel 2022, non abbiamo più registrato arresti o fermi booking e i dati dello scorso anno, anche se ancora lontani dal pre-Covid, spingono verso un certo ottimismo". Il cruise operator sottolinea, però, di aver intercettato un leggero cambiamento nelle scelte dei clienti. "Il mercato italiano è sempre guidato dai due grandi player 'nazionali', ma se analizziamo i dati di richieste e prenotazioni notiamo che è cresciuto il segmento lusso - spiega la product manager Chiara Lagioni -, come se il cliente percepisse più sicure e gradevoli le navi più piccole...". (Prosegue sulla Digital edition di TTG Magazine)