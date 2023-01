Explora Journeys lancia Journey Together Gatherings: nuovo programma per i gruppi

Explora Journeys lancia un nuovo programma per i viaggi di gruppo. Si tratta di Journey Together Gatherings, con cui la compagnia di crociere di alta gamma del Gruppo Msc intende ampliare le opportunità di viaggio dedicate a gruppi di amici o famigliari.

La novità migliora l’esperienza dei primi due programmi Journey Together e Journey Together+, con procedure di organizzazione e pagamento più snelle per i viaggiatori e vantaggi per i consulenti.



Vantaggi

Tra i vantaggi quello di poter proporre ai clienti viaggi multigenerazionali. Prenotando almeno tre o massimo quattro suite, di cui una di categoria Ocean Penthouse o Ocean Residence, infatti, i gruppi potranno sfruttare questo spazio come un hub per ritrovarsi, rilassarsi e passare momenti in compagnia in un ambiente privato.



Inoltre, i viaggiatori con figli potranno usufruire del viaggio omaggio per un figlio minorenne per suite, oltre ai trasferimenti gratuiti alla nave per tutti gli ospiti prenotati attraverso il programma Journey Together Gathering. E i consulenti di viaggio potranno beneficiare delle commissioni di Explora Journeys.



Responsabile del programma in qualità di Charter and Journey Toghether Lead sarà Cindi Occhuizzo, che vanta 30 anni di esperienza nei viaggi di lusso, al servizio di brand crocieristici come Kuoni, Disney Cruise Line e Regent Seven Seas Cruises.



Cindi sarà coadiuvata da Vilma Moutsatsos, Journey Together and Charter Operations Expert, che vanta oltre 24 anni di esperienza nella gestione delle complessità dei viaggi di gruppo di lusso e di altri eventi di grandi dimensioni.



"Sono felice di dare il benvenuto a Cindi e Vilma nel nostro team globale responsabile di charter e incentivi, sapendo che la loro esperienza sarà fondamentale per noi in questo importante mercato – commenta in una nota Chris Austin, chief sales officer di Explora Journeys, -. Lavoreranno nel mercato Mice implementando e facendo conoscere i programmi Journey Together ai viaggiatori più esigenti. Il programma Journey Together Gathering è nato da un approccio collaborativo con la community dei consulenti di viaggio. Siamo davvero orgogliosi di poter lanciare questo programma dedicato a gruppi di amici e famigliari”.