Nasce Quest Experience, un nuovo t.o. per le esperienze ad Anguilla

Un nuovo tour operator ad Anguilla. Nasce Quest Experience, sister company di What We Do In Anguilla e piattaforma per la promozione e prenotazione di esperienze sull'isola.

Quest Experience mette, inoltre, in contatto i viaggiatori con le persone del posto che organizzano le esperinze.



Tra le attività incluse nell’offerta, ‘The Valley Walking Tour’, itinerario a piedi nella capitale di Anguilla; ‘The Valley’, tour in bicicletta alla scoperta di luoghi panoramici; una degustazione di rum di produzione locale; minigolf a 18 buche; sport acquatici. E ancora un incontro ravvicinato con le capre che abitano l’isola; ‘Full Moon Bon Fire Night’, storie locali, mais arrosto, s'mores e un fuoco ben illuminato con lo sfondo di una luna piena; noleggio barche; tour e attività charter a cura di Perry's Sea Activities.