Valtur a Cervinia: un podcast per scoprire la destinazione

Valtur lancia il podcast ‘Valtur presenta: Cervinia’, realizzato in collaborazione con l’agenzia Hypercast. Dopo aver riaperto lo scorso dicembre l’hotel Cristallo di Cervinia, interamente rinnovato, Valtur sceglie di raccontare l’identità profondamente alpina di Cervinia, nonché il primo resort di montagna del brand e la sua formula upscale, il t.o. ha scelto lo strumento del podcast proprio per la speciale ‘tridimensionalità’ oltre l’immagine.



Voce narrante e protagonista del viaggio valdostano che ruota attorno alla località ai piedi del Cervino è la giornalista Gloria Aura Bortolini, che ha scelto proprio il Valtur Cervinia Cristallo Ski Resort per lavorare al suo libro dedicato alla montagna. Nel suo storytelling per quadri sonori, racconta l’emozione di essere la prima e unica ospite del resort poco prima della sua apertura ufficiale e la gioia e lo stupore legati alla scoperta di un territorio.

‘Valtur presenta: Cervinia’ ha comportato un impegno importante per il brand che, con questa nuova avventura, intende puntare in alto sia a livello di contenuti sia - soprattutto - di aspirazione.

Il racconto di Gloria Aura Bortolini si articola in tre rubriche: ‘Voci di Cervinia’, ‘Dna Valtur’ (dedicata alle figure essenziali del team Valtur coinvolto nella realizzazione del progetto) e ‘Cristallo Ski Resort’. Quest’ultimo è un diario di viaggio, originato da un’esperienza immersiva in una destinazione iconica, tornata a dialogare con una delle sue strutture simbolo, il resort Valtur 5 stelle.



“Il progetto della rinascita del rinomato hotel Cristallo di Cervinia è nato da un felice incontro e da una visione condivisa tra Valtur e la proprietà, accomunati dalla meraviglia per una delle montagne più mitiche di tutto l’arco alpino, il Cervino, e della destinazione da cui ha preso il nome. Senza il Cervino e Cervinia non avremmo scelto di dar vita a un progetto tanto ambizioso quanto impegnativo per tutto il nostro Gruppo. Abbiamo voluto raccontare questo incontro fatto di elementi tangibili e di elementi altamente simbolici, di sogni e di appassionate aspirazioni per rendere un omaggio a un luogo e per testimoniare un percorso. Il podcast ci è sembrato lo strumento migliore, una dimostrazione concreta dell’intenzione di Valtur di porsi in continuo dialogo con la destinazione, di cui si vuole fare portavoce e amplificatore” commenta Roberto Pagliara, presidente del Gruppo Nicolaus – Valtur.