Massimo Brancaleoni (nella foto), una passata esperienza come senior vice president global sales di Costa Crociere, è il nuovo senior vice president global sales di Silversea Cruises. Riportando al presidente e amministratore delegato Barbara Muckermann, Brancaleoni coordinerà le strategie di vendita globali della compagnia su tutti i canali, sfruttando i 25 anni di esperienza nel settore delle crociere per rafforzare ulteriormente il posizionamento dell'azienda come leader del segmento lusso. Gli amministratori delegati regionali di Silversea riporteranno direttamente a Brancaleoni.

"Siamo lieti di dare il benvenuto a Massimo Brancaleoni come svp global sales mentre continuiamo a rafforzare il nostro team di vendita globale per sostenere la crescita - ha commentato Barbara Muckermann, presidente e ceo di Silversea Cruises -. L’ esperienza di Brancaleoni e il suo background internazionale si riveleranno cruciali per rafforzare ulteriormente la nostra posizione di compagnia di crociere ultra-lusso leader a livello mondiale. Questo è un ruolo completamente nuovo per Silversea, che dimostra l’ impegno per una crescita continua".



"Sono onorato di entrare a far parte di Silversea Cruises e non vedo l'ora di rafforzare l’immagine della compagnia come leader di mercato, lavorando con il team di vendita globale per guidare la crescita in tutti i mercati - ha aggiunto Massimo Brancaleoni -. Non vedo l'ora di lavorare a stretto contatto con gli adv partner di Silversea".