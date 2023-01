di Isabella Cattoni

Un progetto che rappresenta contemporaneamente un nuovo passo nel solco della continuità e una grande novità: la Boscolo Social Academy riparte nel 2023 con una serie di attività dedicate alle circa mille 500 agenzie di viaggi italiane al momento già iscritte. Forte della collaborazione del Polimi e di The Vortex, l’iniziativa ha l’obiettivo di formare i dettaglianti con una serie di strumenti che vanno dagli incontri in presenza ai talk show, dai webinar alle ‘pillole’ tecniche che verranno fornite agli adv su uno dei temi più importanti del momento, quello relativo all’utilizzo dei social media.

“In verità – spiega il direttore commerciale di Boscolo, Salvatore Sicuso – si tratta di un ritorno, nel senso che già nel 2019 avevamo proposto la nostra Academy. Ora però il progetto assume una valenza e un taglio nuovi, in quanto si concentra sul mondo social”.

La formazione si avvarrà del contributo scientifico dell’Osservatorio Innovazione Digitale nel Turismo della School of Management del Politecnico di Milano, rappresentato per l’occasione dal direttore Eleonora Lorenzini. ”Il 2022 ha rappresentato l’anno della svolta – conferma Lorenzini – e le prospettive per il 2023 sono molto positive”.



Da qui la necessità di cavalcare l’onda e di trarre il maggior vantaggio possibile dal ritorno della voglia di viaggiare, anche attraverso un uso efficace dei canali social, ormai imprescindibile anche in agenzia. “Posso già dire che, al momento, il gennaio 2023 si è rivelato il migliore nell’arco degli ultimi 15 anni quanto a partenze, con un fatturato mensile che è il più elevato di sempre. Per questo è importante investire nella ripartenza e dotare le agenzie di strumenti in linea con i tempi” commenta Sicuso.

“Grazie anche alla collaborazione con la società di consulenza in comunicazione e marketing Vortex, molto attiva anche nel campo della formazione, abbiamo l’obiettivo di presidiare al meglio il mondo social creando una community con le agenzie che interagiscono per condividere dati e informazioni” aggiunge Sicuso.



In dettaglio, il piano di lavoro prevede nell’arco di quattro mesi l’utilizzo della piattaforma Facebook Boscolo Social Travel per creare diversi momenti di contatto con le agenzie. “Oltre agli eventi in presenza – si comincerà il 24 febbraio a Milano e a seguire si toccheranno Napoli e Firenze – in programma una serie di talk show che andranno a delineare insieme ad ospiti illustri i trend del futuro in ottica social, accanto ai quali proporremo webinar e ‘pillole tecniche’ su alcuni temi verticali (wattsup, pagina Facebook, Instagram,…) per chiarire alcuni aspetti salienti della materia” aggiunge il partner e fondatore di The Vortex, Andrea Boscaro.

Nella foto da sinistra, Andrea Boscaro, Salvatore Sicuso ed Eleonora Lorenzini.