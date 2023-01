Riverside Luxury Cruises amplia la flotta con altre 4 navi

Riverside Luxury Cruises ha ampliato la flotta dopo aver acquisito altre quattro navi fluviali ex Crystal: Bach, Ravel, Mahler e Debussy.

La linea tedesca, di proprietà di Seaside Collection, possiede ora cinque navi che in precedenza appartenevano a Crystal avendo già acquistato Mozart lo scorso autunno.



Come riporta TTG Media, da aprile Riverside offrirà crociere sul Danubio a bordo di Mozart, mentre Ravel gestirà itinerari lungo il Rodano e Saona e Debussy navigheranno sul Reno.

Bach e Mahler torneranno operative nel 2024 e gli itinerari saranno annunciati entro la fine dell'anno. La notizia arriva certifica l'ultima fase di espansione di Riverside, che aveva in precedenza nominato l'ex numero uno di Ama Waterways Uk Stuart Perl come amministratore delegato.



"Siamo entusiasti dell'espansione della nostra flotta - ha affermato Gregor Gerlach, proprietario di Seaside Collection e fondatore di Riverside -. Questa acquisizione ci consente di ampliare la nostra offerta di itinerari, mettendo in mostra una proposta che non si trova presso nessun'altra compagnia di crociere fluviali".



Fra i plus garantiti dalla compagnia, maggiordomi che offrono servizio in cabina 24 ore su 24 ed esperienze escursionistiche uniche.