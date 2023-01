Explora Journeys, alla scoperta dei sapori del mondo: ecco l’offerta gastronomica di bordo

Explora Journeys alza il velo sulla sua offerta gastronomica. A bordo di Explora I gli ospiti troveranno 5 ristoranti all-inclusive, affiancati da 18 postazioni di cucina, tra cui 12 bar e 6 lounge.

I ristoranti - il Sakura, il Marble & Co. Grill, il Med Yacht Club, l'Emporium Marketplace e il Fil Rouge - proporranno ai viaggiatori menù ispirati alle culture gastronomiche più apprezzate del mondo, con specialità tipiche e piatti d’eccezione.



A curare la proposta e gli impiattamenti Franck Garanger e il suo team.



Per quanto riguarda i vini, Explora Journeys proporrà un repertorio enologico che spazia dal peculiare all’inaspettato. L’offerta sarà arricchita ulteriormente da un programma di mixologia esclusivo, composto da drink e bevande appositamente accoppiati alle pietanze servite e che culmina in uno speciale cocktail d'autore creato per celebrare l'Ocean State of Mind. Stessa attenzione sarà prestata per la proposta analcolica.