Shiruq in Sudan con la capsule collection ‘Mindfulness on the road’

‘Mindfulness on the road’ è l’ultima novità presentata da Shiruq, che insieme a Jack Jaselli ha ideato una capsule collection che prevede viaggi esclusivi dedicati all’antica pratica orientale, in cinque diverse destinazioni. Il primo tour di gruppo è in partenza il 19 febbraio alla volta del Sudan.

Il concept di Mindfulness on the road prevede la riscoperta dei sensi, grazie anche a una ritrovata consapevolezza corporea e alla meditazione che attingono alla millenaria tradizione orientale.

“Quando riusciamo ad essere consapevoli di ciò a cui prestiamo attenzione, possiamo essere noi a decidere – liberamente – di dare piena attenzione al momento presente, vivendolo appieno e con tutti i nostri sensi. Diventiamo liberi di scegliere di coltivare le nostre attitudini in luogo delle abitudini. L’ascolto, la presenza, la gentilezza sono fra questi tesori di inestimabile valore” spiega Jack Jaselli, cantautore e musicista che alla carriera musicale ha da anni affiancato l’insegnamento della mindfulness e delle sue pratiche.



Il Sudan sarà la prima meta della collezione Mindfulness on the road, con l’itinerario Tra quiete e luce, in partenza il 19 febbraio. I partecipanti, massimo 12 persone, saranno condotti, sia nel tour culturale che nel percorso di mindfulness, da Jack Jaselli. In programma pratiche di ascolto del corpo, meditazione consapevole, poesie e testi che sapranno stimolare la curiosità e aprire all’esperienza della meraviglia. Non servono competenze di mindfulness per iscriversi al viaggio, che risulta adatto anche ai neofiti della disciplina.

Il tour di 8 giorni condurrà alla scoperta di ambienti naturali sconfinati, siti archeologici, villaggi remoti e una popolazione sempre pronta ad accogliere il viaggiatore.



I pernottamenti saranno nelle esclusive strutture di proprietà di Shiruq, la Nubian Rest-House di Karima e il Meroe Lodge e in campo tendato nel deserto.