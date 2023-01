Il top del turismo italiano: la classifica per fatturato

Sono i player del turismo organizzato. Realtà solide, in molti casi con decenni di storia alle spalle, che anche nel 2021, anno ancora segnato dalle restrizioni sanitarie, hanno reagito alle avversità riuscendo a far viaggiare tanti italiani. Ma quali sono state le realtà che hanno raggiunto i traguardi più rilevanti dal punto di vista dei ricavi?



Secondo la classifica stilata da Truenumbers sulla base dei dati Astoi, a guidare la top ten degli operatori italiani è il Gruppo Alpitour, che ha archiviato il 2021 con un fatturato di 500 milioni di euro. Al secondo posto Quality Group con 160 milioni di euro e, in terza posizione, il Gruppo Nicolaus con 65 milioni di euro, seguito a breve distanza da Ota Viaggi (62 milioni), Veratour (60 milioni) e Aeroviaggi (58 milioni).



Sotto quota 50 milioni di euro si collocano invece Futura Vacanze (47 milioni) e Idee per Viaggiare (37 milioni), mentre chiudono la classifica Italcamel (31 milioni) e Boscolo Tours (20 milioni).



Ma come si diceva all’inizio, nel 2021 le aziende del comparto hanno sofferto ancora molto a causa della pandemia e solo nel 2022 la ripresa del turismo si è rafforzata, aprendo la possibilità, per gli operatori della Penisola, di riavvicinarsi ai volumi pre-Covid. Solo il fatturato di Alpitour dovrebbe salire a 1,6 miliardi. E secondo Astoi, i numeri delle passate vacanze natalizie si sono avvicinati ai livelli del 2019.

