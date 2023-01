Etnia Travel Concept, parte la nuova stagione: ecco gli appuntamenti dedicati alle adv

Nuovi cataloghi, un sito completamente rinnovato a breve online e una fitta agenda di appuntamenti dedicati alle agenzie. Parte così la stagione 2023 di Etnia Travel Concept.

L’operatore ha definito la nuova programmazione, nonché la proposta formativa sul campo, che prevede - a partire dal mese di febbraio - diversi fam trip e una serie di appuntamenti in presenza, che includeranno anche un evento percelebrare i 15 anni dalla nascita del tour operator.



Ad aprire il calendario sarà un viaggio tra i parchi della Tanzania, in partenza il mese prossimo. Si proseguirà a marzo con un itinerario alla scoperta della Cappadocia, per poi andare avanti con una crociera a bordo di Norwegian Cruise Line, un tour in Guatemala e un avventuroso viaggio tra Ecuador, Amazzonia e Galapagos.



Altre mete saranno svelate dal t.o. più avanti e programmate in base anche alle esigenze degli agenti.