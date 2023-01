Msc Crociere, salpate oggi da Genova le World Cruise di Magnifica e Poesia

Hanno preso il largo oggi dal porto di Genova alla volta dei mari del mondo Msc Magnifica e Msc Poesia. Le due navi compiranno simultaneamente, ma con rotte diverse, il giro del globo in due itinerari della durata di, rispettivamente, circa 117 e 119 giorni.

I viaggi toccheranno tutti e cinque i continenti, oltre 30 Paesi e oltre 50 importanti destinazioni turistiche.



Una prima assoluta nel panorama crocieristico internazionale, che la compagnia di crociere ha voluto celebrare con una cerimonia a bordo di Msc Magnifica.



“I giri del mondo – ha commentato Leonardo Massa, managing director di Msc Crociere per l’Italia - sono il fiore all’occhiello delle compagnie di crociera e riscuotono sempre molto successo, come dimostra l’ottimo andamento delle vendite della World Cruise 2024, che vedrà ancora protagonista Msc Poesia e partirà anch’essa da Genova per un viaggio indimenticabile di 121 giorni alla scoperta di molti dei luoghi più belli e affascinanti del pianeta, accompagnando i passeggeri alla scoperta di 52 destinazioni in 31 Paesi”.