Parte domani la crociera Giro del mondo di Costa Crociere, che lascerà il porto di Trieste il 6 gennaio e porterà i passeggeri in 128 giorni di navigazione a scoprire 4 Continenti.

L’itinerario su Costa Deliziosa toccherà il Mediterraneo, la penisola arabica, navigando verso Est fino all'India e alle Maldive per poi fare rotta a Sud, in Madagascar e Sudafrica e attraversare l'Oceano Atlantico fino al Brasile, poi verso Ushuaia in Argentina e la risalita dal Cile a Panama e New York per poi rientrare in Europa il 23 maggio. Nell'edizione 2023 il giro del mondo toccherà 52 destinazioni.



A bordo ci saranno 2.000 ospiti provenienti da 40 paesi diversi, prevalentemente francesi (circa 500), seguiti da italiani e tedeschi (rispettivamente circa 360 e 340), svizzeri (circa 160), spagnoli (circa 140) e austriaci (circa 100).



La compagnia di crociere ha già venduto anche il Giro del mondo 2024 e nelle prossime settimane sarà disponibile per la prenotazione anche quello del 2025, che circumnavigherà il globo prevalentemente nell'emisfero australe, visitando Terra del Fuoco, Polinesia, Nuova Zelanda, Australia e Sudafrica, partendo per la prima volta a inizio dicembre (da Savona) per festeggiare a bordo anche il Natale, con la notte di Capodanno a Rio de Janeiro e lo spettacolo dei fuochi d'artificio dalla spiaggia di Copacabana.