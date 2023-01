Usa, tour operator preoccupati: la mancanza di personale fa calare la qualità

Anche dagli Stati Uniti arrivano allarmi per il 2023 e il 2024 legati alla mancanza di personale nell’hotellerie, un allarme che parte dal settore del tour operating, che sottolinea il calo nella qualità dei servizi.

La National Tour Association (Nta) ha, infatti, analizzato l'andamento della domanda turistica prevista per i prossimi anni, e se da una parte è emerso il profilarsi di nuove opportunità per i t.o., dall'altra si rilevano anche delle criticità, in primis connesse al settore hospitality.



A preoccupare, infatti, è la carenza di personale negli hotel e nella ristorazione, con un chiaro impatto sulla qualità dei servizi.



Secondo i vertici della Nta, la mancanza di uno staff adeguato nelle strutture ricettive si combina con l'aumento delle tariffe per i gruppi che, specialmente negli hotel cittadini, hanno visto un incremento fino al 70% nel corso del 2022.



Come riporta travelweekly.com, sembra oggi indispensabile spingere l'acceleratore sulle iniziative di formazione nell'hotellerie per far sì che il personale sia preparato alle necessità e ai ritmi di lavoro con il turismo organizzato che, stando alle statistiche di Nta di novembre, è in piena ripresa postpandemica. G. G.