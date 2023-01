Norwegian Cruise Line ritorna in Australia e Nuova Zelanda

Dopo tre anni, Norwegian Cruise Line torna in Australia con Norwegian Spirit, entrata nel porto di Sydney con a bordo ospiti di oltre 20 nazionalità.

La nave, oggetto di un restyling da 100 milioni di dollari, proporrà crociere in Australia e Nuova Zelanda per tutto il 2023. Con una scelta di sette crociere open-jaw fino a marzo 2023 da Sydney e Auckland, si possono toccare località come Napier, Tauranga e Fiordland in Nuova Zelanda e Melbourne, Burnie ed Eden in Australia. La Norwegian Spirit tornerà nei suoi homeport locali di Sydney e Auckland per la seconda volta nel dicembre 2023.



Harry Sommer, president e chief executive officer di Norwegian Cruise Line, ha spiegato: "L'Australia e la Nuova Zelanda sono mercati importanti per noi, sia come mercato di partenza sia come destinazione, e siamo intenzionati a rimanere in questa regione a lungo. Sono entusiasta di celebrare il nostro ritorno in Australia dopo una pausa di tre anni”.



Il ministro del New South Wales per i Trasporti, i Veterani e Western Sydney, David Elliott, ha aggiunto: "Il Nsw è la capitale australiana delle crociere. Prima della pandemia, l'Australia era il mercato crocieristico più in rapida crescita per popolazione al mondo, con il Nsw in testa al settore. Con una stagione estiva migliore del previsto e ben avviata, è entusiasmante vedere il ritorno di Norwegian Cruise Line sulle nostre coste dopo una pausa di tre anni".



La Norwegian Spirit, con una capacità di 2mila 32 ospiti, è stata ridisegnata nel 2020 da prua a poppa pensando soprattutto agli adulti, vanta caratteristiche nuovissime come la Thermal Suite nella Mandara Spa, la piscina Spice H2O che si trasforma in un cocktail lounge e in un nightclub all'aperto al tramonto, nonché la il ristorante di cucina italiana contemporanea Onda by Scarpetta.