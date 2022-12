Le sorprese non sono mancate in un 2022 partito con il freno tirato, ma che va a chiudersi con risultati quasi sorprendenti. È ormai tempo di bilanci e in casa dei tour operator si tira il fiato e si guarda al 2023 con un ottimismo impensabile solo qualche mese fa.

Nello Yearbook 2022 di TTG Italia, online sulla digital edition, alcuni dei principali player del settore analizzano i conti. A sorprendere sono non solo i ricavi in recupero, ma anche la marginalità che in molti casi ha tenuto botta.



Verso il futuro

A cominciare da Alpitour World, il cui presidente e ceo, Gabriele Burgio, in una recente intervista rilasciata a la Repubblica parla di "anno fiscale 2021-22 chiuso con un fatturato di 1,6 miliardi e con grande soddisfazione per i risultati".



Obiettivi rivisti

"Abbiamo più volte dovuto rivedere positivamente gli obiettivi che ci eravamo dati per il 2022 considerando che non ci aspettavamo una ripartenza di queste dimensioni - fa eco il direttore commerciale di Quality Group, Marco Peci -. Le marginalità sono inferiori rispetto a quelle del 2019, ma anche i ricavi sono frutto di vendite e clienti un po' diversi da quelli pre-pandemici. In crescita del 9 per cento circa il valore medio pratica".



I numeri

Il gap con il 2019 verrà colmato solo nel 2024, ma in casa Veratour il bilancio è comunque positivo. "Stimiamo di chiudere questo esercizio superando i 175 milioni di euro di fatturato - spiega il direttore generale Stefano Pompili -, raggiungendo un risultato pari al 70 per cento rispetto al 2019, nostro anno record con 252 milioni di euro. Nel 2022 abbiamo ampiamente superato gli obiettivi di fatturato che ci eravamo prefissati”.



