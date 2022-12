Costa Toscana arriva a Dubai, 13 crociere negli Emirati

Debutto a Dubai per Costa Toscana. Per tutto l’inverno la nave effettuerà itinerari di una settimana nel Golfo Arabico, con partenza proprio dalla città emiratina. In totale saranno 13 crociere, dal 17 dicembre 2022 all’11 marzo 2023, disponibili anche con il pacchetto “volo+crociera”.

“Sino al 14 gennaio 2023, l’itinerario sarà dedicato a Emirati Arabi e Oman, con soste lunghe, anche di due giorni e una notte, a Dubai, Muscat e Abu Dhabi – informa la compagnia in una nota -. Nella crociera di Capodanno la sosta con pernotto sarà solo a Dubai, per festeggiare in grande stile il nuovo anno. Dal 14 gennaio all’11 marzo, ci sarà il ritorno del Qatar tra le destinazioni visitate dalla nave, che comprenderanno Dubai, Doha, Muscat e Abu Dhabi”.