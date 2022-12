Msc Crociere: attesa per il ritorno della Tunisia

Msc Crociere guarda con attenzione sia al corto e medio raggio sia al lungo raggio nelle proprie proposte. “In ognuno dei tre spaccati ci presentiamo con delle new entry assolute - sottolinea il direttore commerciale Luca Valentini -. Per il lungo raggio abbiamo gli Usa con 4 navi, con le crociere in Canada, Bermuda e New York. Per il medio raggio abbiamo aggiunto l’Egitto e rafforzato la nostra presenza nel Golfo Persico con Msc World Europa”.

Grande novità sul corto raggio, che spopola nelle adv, è la Tunisia, dove la compagnia tornerà con Msc Grandiosa. Si aggiungono poi le isole greche con Msc Divina e partenza da Civitavecchia.



“Questi risultati sono figli di una relazione continuativa con le nostre adv - conclude Fabio Candiani, direttore vendite di Msc -. Solo quest’anno abbiamo ospitato a bordo 3500 adv per attività di formazione, è un qualcosa in cui crediamo e che proseguiremo in futuro”. G. G.