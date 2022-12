di Gaia Guarino

Msc Crociere archivia il 2022 e si orienta già verso il futuro. In occasione dei consueti auguri natalizi, a fare il punto sull’anno appena trascorso è Leonardo Massa, managing director dell’azienda. “Il 2022 è stato complicato per tutto il settore”, sottolinea. “Nel primo trimestre eravamo quasi fermi a causa della pandemia, poi tra febbraio e marzo si è aggiunta la situazione in Ucraina con un rallentamento delle prenotazioni. Da aprile, invece, il mercato è schizzato con una domanda enorme gestita in ottica last second”.

Dalla primavera in avanti, infatti, guardando ai risultati mese per mese, Msc ha registrato volumi superiori a quelli del 2019, con un settembre che ha visto il ritorno dell’advance booking per la stagione 2023. Un sintomo di fiducia nel domani che si è aggiunto al ‘sotto data’, fenomeno che ha continuato a caratterizzare le crociere nel Mediterraneo d’inverno, itinerari che hanno portato a risultati migliori del prepandemia. “Ieri, per esempio, su Msc Bellissima a Napoli si sono imbarcati oltre 1100 italiani con un’età tra i 20 e i 55 anni”, commenta Massa. “In passato avevamo difficoltà in questa stagione, oggi le nostre navi sono piene”.



Le previsioni

Il 2023 si annuncia come una ripresa della totale normalità e i dati per la summer sono incoraggianti. A maggio, inoltre, arriverà Msc Euribia che con le sue 2400 camere contribuirà alla crescita della flotta accodandosi a Msc World Europa e Msc Seascape, per un totale di oltre 7mila nuove cabine, traducibili in 15mila clienti aggiuntivi a settimana.