di Isabella Cattoni

Boscolo Tours si prepara ad affrontare un 2023 caratterizzato dalla ripresa dei tour guidati. “Per quanto riguarda i nostri Viaggi Guidati – precisa Elisa Boscolo (nella foto), della direzione - abbiamo raggiunto i numeri del 2019, mentre con i gruppi ad hoc ci attestiamo su un 20% in meno. I cofanetti Boscolo Gift registrano una ripresa più lenta ma dobbiamo tirare le somme del Natale e siamo ora ancora in pieno periodo di vendita".

"In generale l’hanno fatta da padrone le destinazioni europee, tra queste Spagna e Portogallo, Francia, Irlanda. In termini di crescita abbiamo visto prima su tutte la Turchia, che sin da inizio stagione ha registrato ottime performance. Dall’estate inoltre sono ripartite le destinazioni del Medio Oriente che facevano già parte del nostro core business: Giordania, Egitto e Marocco. L’andamento generale è comunque migliorato rispetto alle previsioni di inizio anno”.



A trainare i numeri il valore medio della pratica, “più alto perché si è ribilanciato il peso di alcune destinazioni più costose rispetto a un prodotto come l’Italia, che aveva dominato le stagioni 2020 e 2021. Il numero dei passeggeri è in crescita e registra una maggiore incidenza dei single, anche se abbiamo scelto di mantenere la capienza massima dei nostri tour a 30 partecipanti”.



Mentre sono ancora preponderanti le prenotazioni sotto data, “da segnalare anche un target di età più giovane rispetto al passato su destinazioni sia del medio sia del lungo raggio: questo conferma un rinnovato interesse nei confronti dei viaggi di gruppo”.



Infine, l’anno che si chiude ha evidenziato “un certo ‘isterismo’ della domanda e per seguire questa tendenza è stato più difficile offrire servizi che, invece di essere spalmati sulla stagione, hanno richiesto una costante dinamicità, a partire dalle risposte telefoniche del booking. Nostro punto di forza è stata proprio l’offerta di un prodotto dinamico, capace di colmare la domanda là dove c’era richiesta, con incremento dei tour anche oltre il calendario da catalogo. Per sostituire destinazioni che sono rimaste bloccate come quelle dell’Est Europa, dalla Polonia al Baltico, siamo stati in grado di offrire tour nelle destinazioni in cui i clienti volevano andare. Ad esempio in Turchia, dove abbiamo aggiunto molti duplicati e date di partenza nuove in corso di stagione, o in Portogallo e Spagna”.