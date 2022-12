Carnival rinvia l’inaugurazione della Jubilee per ritardi nelle consegne

Anche Carnival deve scontare i ritardi nelle costruzioni delle nuove navi e la compagnia si trova costretta a rivedere i programmi legati alla nuova ammiraglia, la Jubilee, che avrebbe dovuto entrare in flotta nel mese di ottobre del prossimo anno.

Secondo quanto riportato da ttgmedia, i cantieri Meyer Werft in Germania non sarebbero in grado di garantire il rispetto dei tempi a causa di ritardi in tutta la filiera e il colosso americano ha così deciso di spostare il debutto della nave a dicembre.



Come conseguenza salterà la prevista crociera di inaugurazione in partenza da Southampton e i primi itinerari e l’unità prenderà servizio direttamente a Galveston in Texas da dove partiranno poi le crociere per il resto della stagione invernale.