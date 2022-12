Black Friday da ricordare per Royal Caribbean, record assoluto di vendite

Il Black Friday porta fortuna a Royal Caribbean International, che mette a segno il record assoluto di vendite nella propria storia, migliorando anche i dati delle due giornate precedenti, sempre di quest’anno.

"Ogni traguardo è un risultato raggiunto, è un meraviglioso inizio per il 2023 e siamo entusiasti di ciò che ci aspetta – ha commentato il ceo Michael Bailey -. Non avremmo potuto raggiungere questo punto senza i nostri fedeli ospiti, stimati consulenti di viaggio e partner, e il team di Royal Caribbean International in tutto il mondo".



Le precedenti giornate record erano state registrate quest’anno nel mese di aprile e in ottobre.