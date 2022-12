American Express Travel: pacchetti di tre giorni per le mete di tendenza

Copenaghen, Istanbul, Lisbona, Montenegro e Parigi. Sono queste le destinazioni europee su cui si è concentrata l’attenzione di American Express Travel, che ha deciso di creare per queste mete itinerari di 3 giorni per ogni tipologia di viaggiatore, con idee e suggeirimenti sui posti migliori in cui soggiornare, i locali dove si mangia meglio e poi ancora i quartieri dello shopping o le varie esperienze culturali.

I risultati del sondaggio

Le città su cui focalizzare i pacchetti sono state decise in base ai risultati di un sondaggio, condotto tra i titolari di carte American Express a livello mondiale, che le ha elencate nella top ten delle destinazioni di tendenza per i viaggi nel 2023.



Le città europee sono associate nel ranking ad altre mete in tutto il mondo: Mexico City, Sydney, e poi ancora le Fiji, le Florida Keys e Woodstock, nel Vermont. American Express ha studiato per ognuna di loro itinerari ad hoc, con idee sulle esperienze locali da fare; tra gli esempi la ricerca dei migliori churros a Città del Messico, l'incontro con i koala a Sydney, i trattamenti in un centro benessere di lusso a Parigi, oppure ancora l'esplorazione di una foresta di aceri nel Vermont.



Il 'giorno bonus'

I titolari della carta Platino che prenotano una struttura Fine Hotels + Resorts tramite American Express Travel hanno poi la garanzia del check-out posticipato alle 16. Un vantaggio che consente di godersi un ‘giorno bonus’ di vacanza in più. Tra le attività suggerite per sfruttare anche questo tempo aggiuntivo un corso sui formaggi a Parigi, una gita in barca alle Isole dei Principi a Istanbul o una spedizione per acquistare prodotti portoghesi autentici a Lisbona.