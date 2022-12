MyItalytotheworld: extra commission e prodotto gruppi per le agenzie

MyItalytotheworld prosegue nella campagna di recruitment delle agenzie e ha messo in campo un piano di incentivazione per stimolare le iscrizioni.

“Abbiamo pensato di mettere a loro disposizione ulteriori benefit come la distribuzione di un’extra commission del 18% per le prenotazioni effettuate entro il 31 dicembre 2022 sui prodotti short break Italia – spiega la generale manager del t.o. Marella Bagnoli (nella foto) -. Inoltre garantiremo un cash-back immediato del 5%, valido per tutte le nuove registrazioni compiute entro il 31 gennaio e sulle prime 5 prenotazioni di soggiorni in hotel. Ciò si traduce, pertanto, in uno sconto immediato rilevabile al momento della conferma del booking”.



L’operatore ha deciso inoltre di investire sul segmento gruppi per le agenzie.



“Abbiamo lanciato sul nostro portale una sezione pensata appositamente per i gruppi: qui le adv potranno fare richieste specifiche per comitive dai 10 pax in su, lavorando in autonomia e inserendo nel programma di viaggio tutto ciò che occorre, dall’hotel al transfer, dai tickets museali alle visite guidate, e ricevendo una quotazione ad hoc entro 48 ore dalla richiesta – aggiunge Bagnoli -. Senza dimenticare che, fino alla fine di dicembre, resta valido lo sconto del 5% sui booking effettuati”.