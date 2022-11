Shiruq amplia l'offerta all'Oman: tre i tour previsti

Shiruq amplia il raggio d’azione all’Oman e presenta tre proposte alla scoperta della Terra dei sultani.

In dettaglio, Shiruq propone un tour guidato di 8 giorni che si concentra nel sud del Paese, un self-drive della medesima durata e un Grand Tour di 14 giorni che percorre, da nord a sud, l’intero Paese, spaziando da villaggi sulle montagne a stretti wadi, da distese di deserto ad antichi forti. Un’esperienza resa ancora più immersiva da alcuni pernottamenti tra le dune, sotto le stelle, in campo tendato mobile comfort.



Tra le tappe più sorprendenti dei tour, Salalah, il punto di partenza per la scoperta del Dhofar e della parte meridionale del Rub'al-Khali. Arrivarci via terra consente di vedere spiagge di sabbia bianca e coste frastagliate, aree ricoperte da alberi e arbusti dai quali si ricava l’incenso, resti di città antiche, sorgenti e cascate strette in ripide vallate. "Dopo tre giorni nel deserto del Rub'al-Khali, ci lasciamo le alte dune alle spalle per varcare le porte di Salalah, principale centro abitato del sud del Paese e della regione del Dhofar, differente rispetto a tutto quanto visto finora per via del suo animo tropicale, dei suoi paesaggi verdeggianti e delle sue vallate - racconta Francesca Lorusso, product manager e direttrice di Shiruq -. Alla visita del sito patrimonio Unesco di Al Baleed, si affianca quella al museo dell’incenso".



Affascinanti anche i dintorni di Salalah: Taqah, Samharam, Wadi Darbat, la spiaggia di Mugsayl. "Gli elementi di questo dipinto naturale non sono finiti, perché sulle scogliere è presente perfino un geyser e si possono inoltre incontrare colonie di uccelli e cammelli".



La terra dei beduini Wahiba è invece una distesa di sabbia, le cui dune si estendono dai Monti Hajar alle coste dell’Oceano Indiano. In questo deserto abitano molte specie selvatiche come volpi, fennec, gatti selvatici, manguste e diverse varietà di uccelli. Il Rub'al-Khali ha un carattere più vigoroso che si manifesta con le sue imponenti dune.



Infine Nizwa, l’antica capitale, è ora un luogo aperto e accogliente, dove godere delle sue bellezze. Ultima tappa a Muscat, la moderna capitale dell’Oman, capace di intrecciare passato e futuro, tradizione e innovazione.