To Destinations, le Comore per gli amanti del trekking

Un nuovo modo di scoprire le isole Comore attraverso i suoi sentieri. To Destinations propone una serie di itinerari nell'arcipelago sia per appassionati di trekking che per semplici amanti delle passeggiate.

“Ciascuna con la sua particolarità, ogni isola ha percorsi ben segnati che regalano scenari mozzafiato" sottolinea Roberta Cagnasso, general manager dell'operatore, rappresentanza di Adore Comore Dmc.



La nuova programmazione per il 2023, come evidenzia una nota, comprende soluzioni da 6, 8 e 10 giorni, che comprendono la scalata del monte Karthala, un vulcano attivo altro 2361 metri che sorge sull'isola di Grande Comore.



Ma i visitatori potranno anche scoprire, sempre a piedi, gli antichi vicoli della capitale Moroni. Le proposte comprendono anche momenti relax sulle spiagge dell'isola di Moheli.