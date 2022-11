Dirotta da Noi fra i premiati di 'Industria Felix - L'Italia che compete'

Tra le migliori 203 società di capitali con sede legale in Italia che oggi a Roma sono state insignite dell’Alta onorificenza di bilancio in occasione del Premio ‘Industria Felix - L’Italia che compete’, ci sarà il tour operator Dirotta da Noi, risultato tra le aziende più competitive e affidabili d’Italia.

L’evento, organizzato da Industria Felix Magazine, in supplemento con Il Sole 24 Ore, è realizzato in collaborazione con Cerved, Università Luiss Guido Carli, A.C. Industria Felix.

"Un altro importante riconoscimento raggiunto - afferma Giulio Clementini, product manager di Dirotta da Noi -. Questo grazie a tutto il team guidato da una leadership forte e coesa che ci porta a migliorarci di anno in anno, seguendo obiettivi sempre più ambiziosi".